TELEVÄITLUS: Boris Johnson lubas Suurbritannia 31. oktoobril Euroopa Liidust välja viia

Kuna peaminister Theresa May ei suutnud Brexiti lepingule parlamendis toetust leida, siis teatas ta 24. mail, et astub 7. juunil konservatiivide juhi kohalt tagasi. Tosinast uue juhi kandidaadist jäid sõelale Boris Johnson ja Jeremy Hunt. Kumb neist saab konservatiivide liidriks ja järgmiseks peaministriks, otsustavad hääletusel 160 000 konservatiivse partei liiget. Hääletus juba käib ning selle tulemus on lubatud avaldada 23. juulil. Küsitluste põhjal on ilmselge favoriit Boris Johnson.

Jeremy Corbyn. Foto: PA Pictures/Scanpix

Mida Corbyn ise Brexitiga teeks, kui ta näiteks erakorralistel valimistel võitma peaks ja ise Brexiti läbiviimise eest vastutaks, ta ei täpsustanud. Siiski lubas ta, et kui toimuks tema pakutud leppereferendum, oleks nende partei vastu leppeta Brexitile ning ka konservatiivide leppele, juhul kui see pole briti töörahvale ja majandusele soodne. Ehk et kui tekiks stsenaarium, kus hääletuse all on leppeta Brexit või vilets lepe, jääksid leiboristid siiski rangelt seisukohale, et Euroopa Liidust ei tuleks üldse lahkuda. Sellisel juhul keskenduks nende kampaania liitu jäämisele.