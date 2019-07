Mitte keegi ei sekku: kaklevad lapsed pole kellegi asi?! 

„Koju kõndides mõtlesin, et midagi on meie ühiskonna ja inimestega lahti. Kuidas saab mööduda ja silmad sulgeda millegi sellise ees? Olen kuulnud lugusid, kuidas narkarid tänavale vedelema jäetakse, aga näib, et ka hädas olevatest lastest me tegelikult ei hooli. Ma tahaks loota, et see oli lihtsalt halb päev, kus mööduma juhtusid need hoolimatud ja ükskõiksed, kuid tegelikult oleme me rahvana endiselt abivalmid, hoolivad ja kokkuhoidvad.“