Pisikese Annabeli isa: ärevus on suur, ootame esimesi märke paranemisest! 

Vikerraadio saatejuht Taavi Libe helistas kolmapäeva hommikul Ahtile, kes kinnitas, et Annabeliga on haiglas käidud ja ravi teostatud. Nüüd on ees kaks kuni kolm kuud kestev järelravi, mis eeldab sageli haiglas kontrollis käimist ja proovide andmist.

„Enamik proove on vereproovi kaudu jälgitavad asjad, need on ravilehe peal ilusti kirjas. Tervise koha pealt tuleb lihtsalt vaadata, et ei oleks peale ravi mingeid erisusi, ei tõuseks palavikku, ei oleks köha. Suuresti tuleb jälgida, et keegi viirusnakkusega inimene ei tuleks meile külla,“ selgitas ta ja lisas, et praegu jäävad neil ära igasugused külaskäigud ja rahvarohketes kohtades käimised.

Ahti sõnul proovivad nad lihtsalt mingit tavarutiini tekitada. „Oleme tüdrukukesega kodus, vaatame, et tal oleks kõik hästi. Käime proove andmas. Poest peame toidu tellima. Arst ütles, et võime vahepeal jalutamas käia, sellist asja teeme ka,“ kirjeldas Ahti perekonna igapäevaelu ja lisas, et jalutamise aja valimine on Ameerikas oluline, kuna ilm on seal äärmiselt kuum. Päeval näitab termomeeter kuni 33 soojakraadi, kuid tegelik tunnetus võib ulatuda kuni 38 kraadini. Jalutuskäigud jäävad seega varahommikusse või hilisõhtusse.

Ahti sõnul on esimene kuu ravis kõige kriitilisem. „Kõik oleneb proovidest ja arstide ülevaatusest. Kui kõik on korras, siis antakse võib-olla rohkem luba mingeid tegevusi ja toiminguid teha, aga me võtame päev korraga. Kindlasti on see Annabeli ja meie elus kõige tähtsam periood ja me saame teda hoida nii kaua kui vaja, et jumala eest mingit viirust või haigust külge ei tuleks. Külalisi võib ka hiljem kutsuda,“ rääkis Ahti.