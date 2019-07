Kohtunik laiutab käsi: miski ei leidnud tõendamist ja kõik tuli õigeks mõista 

Jaaksoo võttis enda sõnul süüdistuse ja tendid ette ning nende läbi töötamisel oli tekkinud tunne, et süüdistus pole piisavalt konkreetne vaid pigem umbisikustatud, täis sisemisi vastuolusid ja sisaldas vähe fakte konkreetsete tegude kohta. Täpsemalt loe süüdistuse kohta siit.

Maksuamet alustas selle kriminaalasja uurimist aastal 2013, kohtusse esitati 50 toimikusse pandud materjalid kolm aastat hiljem ehk ei saa ju öelda, et seal vähe tööd oleks tehtud. Samas peab prokuratuur Jaaksoo sõnul suutma selgitada, mida miski tõend süüdistuses kinnitab ja kui tõendid piisavalt hästi kuritegu ei kinnita, ei jää kohtunikul muud üle kui süüdistatavad õigeks mõista, isegi kui tema siseveendumus ütleb, et tegemist on kelmidega.