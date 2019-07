Krimi UURING KINNITAB: kiiruskaamerad muudavad liiklust tublisti turvalisemaks Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 07:09 Jaga: M

Foto: Mari Luud

Maanteeamet avaldas uuringu, mille kohaselt on liikluskaamerate läheduses liiklusõnnetuste arv vähenenud vähemalt 13 protsenti ja kuigi välismaa teadlaste sõnul on see tubli tulemus, peab maanteeamet seda siiski keskpäraseks ja märgib, et politseipatrullide mõju liiklejatele siiski suurim.