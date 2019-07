ÕHTULEHE TURU-UURING: kuidas nii, et Eesti maasikad tulevad turule Leedu rekas? 

Ööl vastu reedet ehk päev pärast Sepakõrtsi talu mürgiste maasikate lugu passime öisel ajal Tallinna keskturul. Meil on kahtlus, et Eesti suurimal turul müüdavad kodumaised maasikad on vähemalt osaliselt võõrast päritolu – Poolast, Lätist, Leedust või Saksamaalt.