PANEB HUUPI? Martin Helme: Eesti Pank, miks rahapesu toimus? Eesti Pank: küsige mujalt Toimetas Marvel Riik , täna, 20:32

Rahandusminister Martin Helme. Foto: Tiina Kõrtsini

Rahandusminister Martin Helme on pöördunud Eesti panga poole, et saada aimu, kuivõrd oli pank kursis, et Eesti krediidiasutustes võidi aastatel 2007–2015 tegeleda rahapesuga. Pank andis ministrile vastuseid nii, kuidas oskas, kuid ühtlasi tuletas meelde, et rahapesuvastasel võitlusel hoiab kätt pulsil ikkagi finantsinspektsioon: „Eesti Pank ei tegele konkreetselt rahapesu tõkestamisega.“