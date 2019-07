Holokausti toimumises kahelnud koolidirektor kaotas töö 

William Latson sõnas lapsevanemale, et tema otsustab holokausti toimumise osas neutraalseks jääda. Nimelt võttis lapsevanem temaga ühendust, uurides, kas Boca Ratoni linnas asuv keskkool ikka õpilasi holokausti ajaloo osas harib. Direktor vastas, et küll nad ikka korraldavad kõiksugu üritusi, kuid lisas, et holokaustiteemalised tunnid pole kellelegi kohustuslikud, kuna „õigused on meil kõigil samad, arvamused aga mitte“. Seejärel lisaski Latson, et tema ei saa küll kinnitada, kas holokaust oli ikka tegelik, ajalooline sündmus. „Haridustöötajana ei saa ma sellist seisukohta võtta,“ kirjutas ta.

„Sugugi mitte kõik ei usu, et holokaust aset leidis,“ kirjutas Latson, kuid rahustas lapsevanemat, et ta kindlasti ei keela koolis holokaustist rääkida, ent leiab, et selle tõesuse osas peab igaüks ise omad järeldused tegema.

Latsoni Twitteri-kontolt leiab selle aasta veebruaris tehtud postitused, milles ta tänab kooli vabatahtlikke, kes korraldasid holokausti ohvrite mälestamiseks piduliku ürituse.

Lapsevanemate jahmatus direktori puudulikest ajalooteadmistest viis selleni, et kokku koguti 9000 allkirja, millega Boca Ratoni elanikud nõudsid direktori ametist eemaldamist.