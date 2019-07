Politsei leidis nädal tagasi Kreeta saarel kadunud teadlase surnukeha 

„Arvestades sealset väga karmi maastikku ja erakordset kuumust, usume, et kõige tõenäolisemalt võis Suzanne kannatada ülekuumenemise käes ning läks varju otsima, teine variant, et ta võis kukkuda,“ kirjutas naise perekond Facebookis.

Kuid Suzanne'i tööandja sõnas omapoolses pöördumises, et ehkki õnnetus või terviserike jooksurajal võis olla naise surma tõenäolisim põhjus, „on väga palju asjaolusid, mis selle teooria kahtluse alla seavad, näiteks selle päeva palavus, mis viitaks sellele, et ujuma minek oleks võinud olla meeldivam valik“.

„Lisaks sellele, et Suzanne oli oma ala juhtiv teadlane, oli ta tugev sportlane, jooksja ja musta vöö omanik taekwondo's,“ jätkab tööandja naise iseloomustamist. „Kui on keegi, kes oskab keerulisest olukorrast väljapääsu leida, on see just Suzanne.“