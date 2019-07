Juhtkiri | Kas Eesti sildi tagant piilub Poola maasikas? 

Jutud, et selline petuskeem on Eesti suurturgudel levinud praktika, on tegelikult ringelnud juba pikka aega. Arusaadavalt pole selle kontrollimine lihtsate killast: maitse ja välimuse poolest ei pruugi maasikatel üldse vahet teha; kasutatud kemikaalid on küll hea indikaator, ent nende jääke tuvastavad testid on kallid. Pealegi on ostjail kiusatus usaldada turusolkijat, sest odav hind on endiselt kõva müügiargument (olgugi et liiga madalale aetud hind kahjustab eelkõige ausaid kauplejaid). Küll laseb Õhtulehe korraldatud vaatlus varahommikusel Tallinna keskturul aimata probleemi suurust: mis on pildil valesti, kui ööpimeduses saabub turule maasikakaste täislaotud Läti numbrimärkidega kaubaauto, kuid päevavalguses on müügilettidel lõviosas sildid, mis kuulutavad marja kodumaist päritolu? Kahjuks ei saa me lugejale kindla veendumusega öelda, kes konkreetsetest kauplejatest ajab oma äri ausalt ja kes tegeleb pettusega.