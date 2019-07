Manona Paris | Hukatuslikud põrandapraod erivajadustega laste abistamisel 

Meenub aeg kuus aastat tagasi, kui meie pere toonane kõige väiksem ja kallim sai kurjana kõlava diagnoosi, ja hakkasin otsima viise teda abistada. Linnaosa komisjonitädid tegid mulle külma jõhkrusega selgeks: te võite ju oma puude ja rehaplaani saada, ent ärge OODAKE mitte midagi. Raha ei pruugi olla, spetsialiste ammugi. Sama juttu on kuulnud väga paljude erivajadustega laste vanemad.

See kõik tekitas jubeda külma halvava tunde, et ma olengi täiesti üksi oma murega. Aitas õnneks kaine mõistus ja, kummaline küll, ajakirjaniku kogemus. Kui sa midagi ei tea, hakka uurima. Kogu kogemusi, küsi tarkadelt, loe kirjandust. Selle tulemusena hankisin lapsele kõige paremad ja targemad abilised ning maksin ka need kõik enda taskust kinni. Tulemus – diagnoosist pole tänaseks suurt alles jäänud...

Aga õõv on osaliselt alles. Eriti, kui loed – oi, raha nagu ju oleks, aga seda on pikemat aega osksulikult laiali jaotatud, et ka kõik muud mutrikesed peale lapse omade saaks määritud. Ja kuuled kuluaaridest – oh, oleks see vaid üksikjuhtum... Oskuslik rahakirjutamine toimuvat paljudes kohtades, lisaks kurjakuulutavale efektiivsusnõudele, mis arvestab vaid otsest ja selgelt tulu.

Mina omasin/oman pealehakkamist ja vahendeid ning tutvusi, et ise oma last aidata. Aga see ei peaks nii olema. Ma ju ka maksan makse ja pingutan, et kasvatada maksumaksjat. Paljud neid ekstravahendid ei oma.