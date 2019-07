BREXITI SAAGA: leiboristid viskasid tooridele kinda ja nõuavad uut referendumit 

Leiboristid tahaksid vältida Suurbritannia EList lahkumist leppeta. Praeguse seisuga on selles osas täielik ummikseis, kuna parlament ei ole suutnud kaheaastase läbirääkimise tulemusel ELi ja Suurbritannia vahel sõlmitud kokkulepet vastu võtta. Leppe põrumine on ka peamiseks põhjuseks, miks praegune peaminister Theresa May ametist ja tooride partei juhi kohast loobub.

Ühest küljest ei taha briti poliitikud juba olemasolevat lepet, mille May ELiga koostas, teisest küljest ei taheta ka leppeta Brexitit, mis mõjuks Suurbritannia majandusele väga halvasti. Ka viimase vastu on parlament kindla ei-sõna öelnud. Ilma leppeta, kus sätestatud edasised plaanid oleksid lahkumise hetkel toll, piirivalve, liikmesriikides äriga tegelevad ettevõtted jpt üsna kaitsetus olukorras ja peataolekus.

Leiboristidel ei ole samas ka usaldust, et toorid suudaksid May leppele mingi asjalikuma alternatiivi valmis mõelda. Rääkimata sellest, et ELi liikmesriikidel pole mingit erilist põhjust liidust lahkuvatele brittidele vastu tulla.

Kirjas parteikaaslastele sõnab Corbyn: „Kes iganes ka uueks peaministriks saab, võiks olla nii palju kindel, et esitada kas oma lepe või leppeta lahkumine inimestele hääletamiseks.“ Näib, et Corbyn, ehkki endiselt lahkumise vastu, tahab uuel rahvahääletusel rõhku panna sellele, kuidas Brexit ikkagi toimuda võiks.

Mida Corbyn ise Brexitiga teeks, kui ta näiteks erakorralistel valimistel võitma peaks ja ise Brexiti läbiviimise eest vastutaks, ta ei täpsustanud. Siiski lubas ta, et kui toimuks tema pakutud leppereferendum, oleks nende partei vastu leppeta Brexitile ning ka tooride leppele, juhul kui see pole briti töörahvale ja majandusele soodne. Ehk et kui tekiks stsenaarium, kus hääletuse all on leppeta Brexit või vilets lepe, jääksid leiboristid siiski rangelt seisukohale, et EList ei tuleks üldse lahkuda. Sellisel juhul keskenduks nende kampaania liitu jäämisele.