Õnnetu lugeja: autoga ülevaatusel käies määriti mu masin ära 

„Autoga oli kõik korras, aga ebameeldivalt üllatas see, et minu sõiduk oli pärast määrdunud,“ kurdab Merike.

„Õli ja libe rool, turvavöö oli mingi möksiga koos,“ kirjeldab Merike, et juba autot avades märkas, et ukselink on libe.

„Kas sellisele tasemele on langenud meie ülevaatuspunktid ja töömehed? Midagi on ikka väga valesti, sest varasemast mäletan küll korrektsemaid kontrollijaid ja töömehi. Nüüd tundub, et tööriided pessu ei jõuagi - ju visatakse lihtsalt minema, kui liialt selga hanguvad. Ja kätepesu näib kah olema liiast... Kurb,“ on Merike meie inimeste suhtumises pettunud.

„Ma korra sattusin ka ühte rehvivahetus töökotta, kus kogu sisemus ja töötajaskond reetis, et puhtus ja isiklik hügieen pole üldse hinnas. Poleks mul selle tööga kiire olnud, siis oleksin uksest kohe ka välja tagurdanud.“

„Arusaadav, et uute ja säravvalgete riietega seda tööd ei tee. Aga elementaarne puhtus – sellega peaks ju hakkama saama, Mingi salvrätt, millega käsi kasvõi pühkida! Vähemasti jääks klendil siis auto puhtaks,“ usub naine, et mingi lahendus ju ikka on.