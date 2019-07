Ilm ja loodus TORNAADOD JA VESIPÜKSID: millega Eesti suvi meid veel üllatab? Asso Ladva , täna, 22:00 Jaga: M

TORNAADO: Lähiajaloo tõsiseim keeristorm tabas 2000. aastal Rakveret ja rebis mitmelt majalt katused. Monika Arro erakogu

Kas nädalavahetusel märgatud tromb võib jääda selle suve ainsaks? „Võib öelda, et esmaspäevaga on selleks aastaks trombide oht möödas. Just praegused heitlikud ilmad ongi tavaliselt trombide tekkimiseks kõige soodsamad, aga kaardid näitavad edaspidiseks ilma rahunemist,“ ütleb ilmastikuteadlane Jüri Kamenik.