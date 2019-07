Laulupidu läbi koorilaulja silmade ja südame 

Mulle oli „Minu arm“ järjepanu kolmas laulupidu – see tähendab, päris laulupidu, arvestamata noorte pidusid. Laiemas plaanis tähendab see, et lauljate mõõdupuus olen ma laulupidude teekonnal alles vaevu kodust välja astunud, keskmisele Eesti inimesele olen aga kaare all juba vana kala.