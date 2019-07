EESTLAST TUNNED HÄDAS: kuidas piletita inimesed ikkagi laulupeole aidati 

Järgnevat lugu kuulis pealt Õhtulehe reporter, kes ise laulukaare all esines. Tema naabruses arutasid kaks daami oma teekonda peole. „Tulen Lasnamäe poolt ja mõtlen, et mida need inimesed siin seisavad. Järjekord oli kuni busside parklani välja, kolme-neljased seltskonnad. Esmalt arvasin, et inimesed seisavad juba enne platsile minekut vetsujärjekorras. Päris värava juures küsisin, et mis järjekord see on. „Me ootame, et ehk hakatakse veel pileteid müüma,“ vastati mulle,“ meenutas ta.