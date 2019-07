USA piirivalvurid soovitasid janustel kinnipeetavatel vetsupotist juua 

Mitu kongresmeni inspekteeris piirikontrolli hooneid El Pasos ja Clintis, kus hoitakse neid, keda süüdistatakse-kahtlustatakse illegaalses piiriületuses. Ehkki töötajad võtsid poliitikutelt mobiiltelefonid ära, õnnestus ühel kongresmenil telefon El Pasos salaja sisse smugeldada ja sellega mõned pildid teha.

Samal teemal Maailm USA on vanematest eraldanud ligi 2000 last Esimesena kirjeldas seal nähtud tingimusi Twitteris New Yorgi kongresmen Alexandria Ocasio-Cortez. Ta kirjutab ühes postituses, kuidas pildil kujutatud õnnetu naine ei tea, kus tema kaks tütart on. Valvurid võtsid lapsed naiselt ära ja viisid nad teab kuhu. Ocasio-Cortez osutas ka ühele Facebookis eksisteerivale varjatud grupile, kuhu kuulub üle 9000 piirivalvetöötaja, mille kommentaariumis viskavad vestlejad väidetavalt nalja migrantide üle, kes kinnipidamisasutustes surevad. USA piirivalveameti esindaja sõnul taunivad nad töötajate sellist käitumist sotsiaalmeedias.

Kongresmen Madeleine Dean rääkis ABC Newsile oma külaskäigust: „Kui proovisime kraanist vett lasta, ei tulnud midagi välja. Naised siis rääkisid, et neile öeldi, et tualetipotist on okei juua, et see on joogikõlbulik vesi.“ Ka kongresmen Joaquin Castro, kes salaja kaasa võetud telefoniga pilte tegi, sõnas, et üks naine rääkis talle, kuidas valvur käskis tal vetsupotist juua. Castro lisab, et naised istusid vanglakongi moodi toakeses, kus mitme peale oligi kasutada vaid üks WC-pott. Naised rääkisid, et enne poliitikute saabumist nägid ruumid veelgi trööstitumad välja, kuid väitsid, et valvurid üritasid elu eest kõik läikima lüüa. Väidetavalt lubati neil ka kohe pärast ülevaatuse teatamist ennast pesemas-kasimas käia.

Kongresmen Judy Chu kirjeldas: „Ealeski ei unusta ma seda vaatepilti seal kongis, kus viisteist pisarais naist rääkisid, kuidas nad on oma lastest lahku kistud, neil pole joogivett ja pole ka aimugi, millal nad välja pääsevad, sest nad istuvad seal juba viimased viiskümmend päeva. Üks naine rääkis, et kannatab epilepsia käes, kuid ravimitele tal ligipääs puudub.“

Ehkki piirivalveamet mõistab hukka mõnitavad kommentaarid salajases Facebooki-grupis, ei ole nad aga sugugi nõus ülejäänud kriitikaga. Teles esinenud ameti asevolinik sõnas, et nende asutus kohtleb kõiki kinnipeetavaid vastavalt heale tavale ning pesu- ega joogiveest neil kindlasti puudust ei ole.

Sotsiaalvõrgustikes osutasid mõned kommentaatorid sellele, et säärased tualetid, mida piirivalve kinnipidamisruumides kasutatakse, ongi ehitatud sellise tegumoega, et poti kohal on kraanikauss. Selle vesi aga pole ühenduses poti loputusveega. Mõned skeptikud kahtlustavad, et kongresmenid kas ei mõistnud seda või utreerisid seda kirjeldades nii, et piirivalvuritest halb mulje jääks. Kongresmen Ocasio-Cortez aga kinnitab, et saab aru küll, milline pott-kraanikausi ülesehitus on, kuid üle vaadatud kraanikausid lihtsalt ei töötanud. Tema sõnul on tegemist sisuliselt koonduslaagritega.