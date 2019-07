Juhtkiri | Laulupeovaimustus püsib korraldusvigade kiuste 

Ilma seda tegemata võinuksime halvimal juhul olla tunnistajaks olukorrale, kus kiirabi ei jõua kriitilises seisus abivajajani isegi 10–15 minuti jooksul – laulupeo väravate taha jäänute pahameele asemel kõneleksid pealkirjad sel juhul korraldajate räigest vastutustundetusest. Küll aga võinuks suur osa sellestki pahameelest olemata jääda, kui piletimüügi lõppemist oleks paremini kommunikeeritud: näiteks 2014. aasta üldlaulupeo kogemusele tuginedes öelda varakult, et selline võimalus on vähemalt teoreetiliselt olemas. Kas kohandamist vajab pigem teavituskord või suisa lauluväljak – pakutud on näiteks pingiridade lisamist, mis võtvat vähem ruumi kui murule laotatud tekid – tuleks välja nuputada enne järgmist pidu. Sama kehtib ühistranspordi korralduse kohta, mis ei saa toimida eeldusel, et kohale tulnud rahvamassid on ühtmoodi heas vormis võtmaks ette jalgsimatka, kui buss mingil põhjusel tulemata jääb.