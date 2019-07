PAMPLONA HÄRJAJOOKSUD: seikluseotsijad naudivad verist pidu 

ELU EEST: Pamplona härjajooks on täies hoos. EPA/Scanpix

Kuus kuni 650 kilogrammi kaaluvat võitluspulli ja samapalju härgi jooksevad hommikul munakivisillutisega kaetud kitsaste tänavate kaudu võitlusareenile, kus nad samal õhtul toimuval härjavõitlusel tapetakse. Teravate sarvedega loomade ees liduvad areeni poole valgeid särke ja punaseid kaelarätikuid kandvad inimesed. Distants on 875 meetri pikkune ning sellel osalejate suur soov on tunda kuklas ärritunud härgade hingeõhku. Kuigi munakivisillutis on spetsiaalse lahusega karedaks muudetud, leidub libastujaid, kes riskivad jääda härgade jalge alla või saada lausa sarvedest torgitud.