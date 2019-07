Lugejakiri | Laulupeo korraldajad oleksid võinud hoiatada, et kõigile pileteid ei jätku 

Korraldajad oleksid võinud ennetada seda, et osad inimesed jäävad piletitest ilma. Seda oleks saanud eelnevalt hinnata kui palju on väljaku mahutavus ning kuulutada varem, et müüakse kuni x arv pileteid ning rohkem mitte. Sellega oleks saanud vältida pettumust, et kõik soovijad peole ei mahu.

Lisaks eestlastele jäid peost ilma ka välisriikidet tulnud külastajad, kes olid tulnud just selleks ürituseks. Internetis võis lugeda pettunud kommentaare värava taha jäänutest.

Korraldajad võiksid mõelda piiratud piletite müümisele ning ka hinna tõstmise peale (Pühajärve jaanituli maksis 30 eur, laulupeo kontsert 15: vabalt võiks hinda tõsta).

Väga suur probleem ka tualetijärjekorrad. See on iga kord selle ürituse teema. Kas korraldajad pole siis saanud piisavalt tagasisidet selle kohta? Iga kord peale üritust on sellest teemast juttu ja lubatakse järgmisel korral paremini teha.

Mäletan, et isegi peale 2014.aasta laulupidu pakuti internetis ideid, et oleks rohkem tualette ja eraldi tualetid peredele/väikelastele. Ja selle kohta vastati, et proovivad teha paremini. Ise olin järjekorras üle 35 minuti. Esinejaid veel arutasid, et kas nad jõuavad õigeks ajaks lavale. Vabalt oleks mahtunud tualette juurde panna.

Üritus on kasvanud väga suureks ning on ka rohkem välisriikidest külastajaid.