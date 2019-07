Soorm viis kolleege puhkama võltsitud dokumentidega ja HKScani kulul. Mõnel reisil osales ka Kadri Simson 

HKScan märkis oma kuriteoteates, et endised juhid on viie–kuue välisreisi kuludokumente võltsinud ja tööreiside varjus hoopis puhkamas käinud ning Ärilehe andmetel osales keskerakondlane ja endine minister Kadri Simson vähemalt ühel 2016. aastal toimunud Rumeenia-reisil, mis vormistati ettevõtte jaoks kui komandeering Belgiasse põllumajandusmessile. Simson ei soovinud kommenteerida, kui mitmel nn reisiepisoodi all uuritud reisist ta osales ja kas ta osales ka kahjude kompenseerimises.