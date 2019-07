Kaja Kallas: valitsuse lagunemine on Keskerakonna ja Isamaa kannatuse katkemise küsimus 

ERRi uudisportaal avaldas pika intervjuu Kaja Kallasega, kus erakonna juht on kriitiline valitsuse suhtes, mis tema sõnul ei tööta ja on seotud vaid Reformierakonna vastasusega. Kuigi Kallase sõnul on täiesti normaalne, et erakonnad tahavad võimul olla, siis ei tohi see olla ainus eesmärk, vaid võimus püsimisel peab olema soov Eestit edasi viia ja selleks vajalikke otsuseid langetada.