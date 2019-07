Kümnendik ajateenijaid ei suuda kehaliste võimete testi ajateenistuse lõpuni läbida  

„Ajateenistuse lõpuks suudab üle 90 protsendi väljaõppe edukalt läbinud noortest sooritada kehaliste võimete testi positiivselt,“ on Leila Oja välja toonud oma uuringus ajateenijate füüsilise võimekuse arengust väljaõppe perioodil 2016. aastal. „Testimiste tulemused on näidanud, et 10 protsenti ajateenijatest ei suuda kehaliste võimete kontrolltesti edukalt läbida ajateenistuse lõpuni,“ märgib Oja aga värskemas, 2018. aastal ilmunud uuringus „Ajateenijate füüsilise ja vaimse tervise ning kehalise võimekuse muutused teenistuse jooksul“.