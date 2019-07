Õigusteadlane pole Martin Helmega nõus: inimõiguste kohus on Eestile vajalik 

„Kui me ei ole sellega rahul, minugi pärast – reformime seda, vahetame inimesi välja või muudame seadusi. Aga öelda, et me ei saa oma kohtu kaudu inimeste inimõiguste kaitsega hakkama, on tegelikult piinlik,“ on Martin Helme vastanud Postimehe küsimusele, kas EKRE võtaks ENPAst lahkumisega eestlastelt võimaluse pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse.

Jaan Ginteri sõnul on EIKi jurisdiktsiooni tunnustamisel mitu eesmärki: jurisdiktsiooni tunnustamine aitab kaasa sellele, et saaks kujuneda välja suur territoorium, kus inimõigusi kaitstakse ühtsetest standarditest lähtuvalt.

„Teiseks aitab demokraatiate poolt jurisdiktsiooni tunnustamine kaasa sellele, et anda eeskuju demokraatia poole püüdlevatele riikidele, et need tunnustaks EIKi jurisdiktsiooni. Ning eitada ei saa ka seda, et EIKi jurisdiktsiooni tunnustamine annab ka arenenud demokraatlikule riigile võimaluse, et nende inimõiguste järgimise traditsioonidele heidab pilgu peale üks sõltumatu erialase pädevusega kogu,“ selgitab Ginter. „Ka ükski arenenud demokraatia pole pisemate puudusteta. Kõik Euroopa arenenud demokraatiad on mõningaid oma sisseregulatsioone otsustanud täiustada just tänu inimõiguste kohtu lahenditele.“