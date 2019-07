Pluss, miinus, ennustus | Kas Ott Tänaku võit on vaid vormistamise küsimus? 

Alar Varrak Martin Ahven

Mitmevõistleja Grit Šadeiko läks jälle katki. Seda juhtub murettekitavalt tihti. Ukrainas Lutskis toimunud mitmevõistluse võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel hakkas teda juba teise ala ehk kõrguhüppe ajal häirima jalavigastus, mis sundis ta nelja ala järel areenilt lõplikult taanduma. Ühest küljest oli see hoop Eesti võistkonnale, teisalt aga tagasilöök sügisest MMi silmas pidades. Šadeiko on tänavu kolmest seitsmevõistlusest lõpetanud vaid ühe – kaks nädalat tagasi Talence'is kogutud 6162 punkti pole tõenäoliselt piisav, et Dohasse võistlema saada. MMi norm on 6300, aga ilmselt piisab ka 80–90 punkti nõrgemast tulemusest. Iseasi, kas ja millal ta seda rünnata saab.

Grit Šadeiko Stanislav Moškov

50% on tõenäosus, et Ott Tänak ja Martin Järveoja võidavad nädalavahetusel toimuva Rally Estonia. Laias laastus peaks seis olema selline, et kui Toyota Yarise tervis mehi alt ei vea, on võit vaid vormistamise küsimus. Esiteks on Eesti ekipaaž niikuinii MM-sarja kiireim. Teiseks on Lõuna-Eesti teed neile tuttavad, mis on asjatundjate sõnul kõva eelis. Ja kolmandaks ei tule võidu nimel konkureerida Sebastien Ogier' ega Thierry Neuville'iga.