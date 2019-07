Indrek Saar | Pidu, mis aitas maailma päästa 

Ma usun, et selle julge sammu taga oli eestvedajate tunnetus, et roheline mõtteviis on oluline valdava osa lauljate ja tantsijate jaoks ja et sama hoiak on omane ka vaatajatele ja kuulajatele. See andis kindluse panna kümned tuhanded peole tulijad ühise eesmärgi nimel tegutsema. Ühtlasi on see ka üks suurepärane näide omamoodi rahvuslikust kokkuleppest. Kokkuleppest käituda sajandi suurima peo ajal vastutustundlikult ning keskkonnasäästlikult ja näidata, et me hoolime.