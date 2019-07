Jarmo Jagomägi | Enne kui slämmidelt tulemusi ei tule, pole tipptennisest* juttugi 

Tegelikkus on aga midagi muud. „Ma ei ütleks, et ta oli esikümne lävel. Pealtnäha tunduvad 10. ja 14. koht lähestikku, kuid tegelikult oli punktivahe suur,“ ütles tenniseekspert Margus Uba enne Wimbledoni. „Selleks, et esikümnesse jõuda ja sinna ka püsima jääda, on vaja stabiilselt olla suurtel slämmidel vähemalt veerandfinaalis.“