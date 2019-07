Toomas Hendrik Ilves laulupeost: võim ei ole kunagi mahtunud eestlase ja tema laulu vahele 

"Õiguskantsler Ülle Madise mainib eessõnas laulupeo juubelialbumile "Laulupidu. Jannsen. Koidula. Avatakt", et laulupidu on Eesti panus Euroopa kultuuri, koos „Tõe ja õiguse“, Arvo Pärdi muusika, e-riigi ja palju muuga, mille üle on põhjust uhkust tunda.

Neist nimetatuist on just laulupidu kõige keerulisem külalistele seletada. See on meie jaoks nii isiklik, püha kogemus, et seda saab kirjeldada vaid kaude. Nii olen püüdnud laulupidu kirjeldada vabaduse kaudu.

Laulupidu on meie jaoks alati olnud seotud vabadusega. Laulsime, et vabadust pühitseda, laulsime vabaduse puudumisest, laulsime vabaduse järele ihkamisest, laulsime end vabaks, ja laulame, et vabaks jääda. Laulupidu on meie ühine vabadus, kuid ka igaühe sisemine vabaduseiha, mida ei ole saanud enda huvides painutada ükski poliitiline jõud. Ka neil aastail, mil pidime laulma kiitust võimule, laulsime vabadusest. Võim ei ole kunagi mahtunud eestlase ja tema laulu vahele. Me mõtted on priid. Ilusat vabaduse pühitsemise püha! Elagu Eesti!"