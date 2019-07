Riigikohus kohustas halduskohut vangi suitsetamispiirangut arutama 

Viru vangla direktori käskkirjaga on alates 1. oktoobrist 2017 vangla territooriumil suitsetamine keelatud ja jalutuskäigule ei ole lubatud sigarette kaasa võtta. Kohtusse pöördunud kinnipeetav leidis, et vangla on loonud suitsetamiskeeluga põhiseadusevastase olukorra. Ta märkis muu hulgas: „Palun tühistada kehtiva põhiseaduse vastase ning diskrimineeriva seisu ja lõpetada piinamist. […] Vastasel juhul, nagu alternatiivne lahendus, olen nõus kui vangla kompenseerib õigusvastaselt tekitatud kahju rahaliselt.“Tartu halduskohus tagastas 2. aprilli 2018 määrusega kaebuse ja jättis esialgse õiguskaitse taotluse läbi vaatamata. Seda otsust ei muutnud ka Tartu ringkonnakohus. Riigikohus tühistas varasemad Tartu ringkonnakohtu ja Tartu halduskohtu määrused ja saatis kaebuse tühistamis- ja kohustamisnõuete ning õigustloova aktiga tekitatud kahju hüvitamise nõude menetlusse võtmise otsustamiseks Tartu halduskohtule.