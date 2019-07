Eesti uudised Üks inimene võinud muuta Jüri Ratase ja ka Eesti riigi saatust Ohtuleht.ee , täna, 00:01 Jaga: M

LIISK ON LANGENUD: Jüri Ratasel (paremal) tuli leppida, et 2016. aastal valiti Eesti olümpiakomitee täiskogul uueks presidendiks tema asemel hoopis Urmas Sõõrumaa Arno Saar

Juba teist valitsemisaega peaminister Jüri Ratas on ideaalne illustratsioon näitele, kuidas poliitikas tasub olla kannatlik ja oodata oma juhust, mis on teadupärast pime, kurt ja lombakas. Aga kõik oleks võinud minna ka hoopis teisiti. Issanda teed on imelikud ja Jüri Ratase karjäärist leiab hiilgavate võitude kõrval ka ülinappe kaotusi.