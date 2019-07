Apollo 11 lennu juubeliaastal on alanud uus võidujooks Kuule 

Kui palju Artemis maksma läheb, pole täpselt teada. NASA on Kongressilt küsinud lisaraha, kuid selle saamine pole veel kindel. Tavapäraselt on NASA sõlminud oma kosmosemissioonide tarbeks lepingud selliste suurte USA lennundusettevõtetega nagu Boeing ja Lockheed Martin, kes on valmis ehitanud raketid ja muu vajaliku. Kui NASA Kongressilt raha ei saa, pole välistatud, et kosmoseagentuur võib pöörduda mõne erafirma poole, olgu selleks Elon Muski SpaceX või Jeff Bezose Blue Origin. Bezos näitaski juba mais avalikkusele oma kompanii kuulaeva, mida on ehitatud 2016. aastast alates, ja kinnitas, et see saab valmis aastaks 2024.