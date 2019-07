Eesti uudised ANNABELI TULEVIK? Ühena esimestest geeniravi saanud poiss on küll ratastoolis, aga elab normaalset marakratielu Columbus Chronicle'i põhjal Viljar Voog , täna, 20:10 Jaga: M

Pisike Annabel loetud päeva enne Ameerikasse lendamist. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Neljapäeval kostis üle ookeani rõõmusõnum: väike Annabel on läbinud USAs geeniravi ja kõik läks hästi. Talle antud (maailma kalleim) arstim on küll tuttuus, kuid pisike eestlanna pole sugugi ainus, kes ravi on saanud. Juba on jutustada ilusaid lugusid sellest, kuidas ravi saanud imikust kasvab vahva laps.