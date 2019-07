TUGITOOLIS SPORTLANE | Kas Eesti sportlased näevad piisavalt vaeva, et end publikule maha müüa?

Kas Eesti sportlased teevad piisavalt, et end potentsiaalsele publikule maha müüa? Nurmsalu meenutab, milliseid nippe tema kasutas, et võimalikult laia auditooriumini jõuda. Palju tuleb jutuks ka sotsiaalmeedia kasutamine, sest just taskus asuva nutitelefoni kaudu on sportlasel võimalik igal ajahetkel oma fännidega ühenduses olla ja sided luua.