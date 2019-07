Kaitsepolitsei uurimise all olev linnavolinik ei leia endal süüd 

Prokuratuur on lisaks Fjodorovile esitanud kahtlustused veel mitmele inimesele, nende seas ka volikogu esimehe asetäitjale Larissa Oleninale. Fjodorovi sõnul ei leia ta esitatud kahtlustuses endal süüd ja ta ütles Õhtulehele, et kunagi vesteldi kahtlustatavatega kapos. Ta lisas, et sellest ajast saadik pole midagi uut toimunud ja eeldatavasti peab kapo edastama kahtlustused prokuratuurile tutvumiseks.