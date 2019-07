Talunik jätkab hüvitisevaidlust toiduliidu juhiga ringkonnakohtus 

Kaupo Kutsar ütles mullu sügisel Lõunaeestlasele, et Sirje Potisepp on juba aastaid inimesi petnud ning on saanud presidendilt vale kuvandi loomise eest paraku teenetemärgigi. Ta leiab, et lipumärk peaks olema vaid toodetel, mis on tehtud Eesti lihast, jahust või mõnest muust toorainest.

„Kahjuks ei ole maakohus andnud Sirje Potisepa aastatepikkusele lipumärgi üdini kodumaisena kujutamisele õiguslikku hinnangut. Seega tundub maakohtu otsus igati esialgne,“ ütleb Kutsar. „Usun, et esitatud tõendite põhjal peaks saama tõestatud, et Potisepp on rääkinud ja ka kirjutanud meedias lipumärgiga toodetest kui üdini kodumaisest. See ei ole vastavuses ka lipumärgi statuudiga.“ Kutsari sõnul on kohtu hinnang kopeeritud hageja seisukohtast ja sellega ei saa nõustuda: „Kohtu hinnangul ei ole hageja ega toiduliit kordagi püüdnud jätta muljet, et lipumärgiga tähistatud toit on alati valmistatud Eesti toorainest.“

Ta tahab end kaitsta järgmises kohtuastmes, kuid see on kulukas. Samuti peab Kutsar veel leidma raha, et tasuda senist advokaadiarvet. „Usun oma võimalustesse, sest lõpuks peaks ju tulema kohtu hinnang Sirje Potisepa meedias loodud kuvandi eksitamise või mitteeksitamise kohta,“ lausus ta.