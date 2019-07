Laulu- ja tantsupidu GALERII | Laulu- ja tantsupeo tuli jõudis Pika Hermanni torni Toimetas Reelika Vaiksaar , täna, 22:37 Jaga: M

Nüüdseks on laulupeotuli läbinud pea 4200 kilomeetrit ning lõpuks jõudis see ka pealinna. Kui muidu selle kuu aja jooksul, mil tuld on käest-kätte antud, on pigem kõik hästi läinud, siis paar raskust on ette tulnud. Täna õhtul jõudis tuli "Ringvaate" stuudiosse ning hilisõhtul tõusis ka Pika Hermanni torni.