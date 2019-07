LAULU- JA TANTSUPIDU PILDIS | Tantsuread paika ja laul kõlama! Eesti laulu ja tantsu juubelipidu läheb käima 

Siiani on 713 tantsu- ja võimlemisrühma proovid kulgenud sujuvalt. Teha on veel viimased täpsustused. Tantsijate liikumise kokkupanekut nimetatakse montaažiks. Üksikutest tantsijarühmadest moodustatakse mustrid ning seal on igal rühmal kindel koht. Mustrid, mida tantsupeolised Kalevi staadionil moodustavad, on suured ja keerulised. Näiteks sünnib ligi 1000 naistantsija koostöös staadioni muruplatsile avaneva õie efekt. „Loodame, et see meil õnnestub ja saate seda ilu nautida,“ lausus eilses proovis N-1 naisrühmade liigijuht Agne Kurrikoff-Herman.