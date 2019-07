E-poes olid avalikult saadaval 14 000 eestlase isikuandmed 

Isikuandmed olid avaldatud tavaliste tekstidokumentidena ja need olid leitavad lihtsalt guugeldades. E-poodi pidava ettevõtte juht teatas esialgu, et andmeleket ei saa olla toimunud, kuid hiljem tunnistas seda. Lekkinud failid on praeguseks internetist kõrvaldatud, kirjutas Geenius.ee.