Eesti uudised Igaveseks sulgunud Sossi klubi eestvedaja: „Tahaks ju tööle, aga pole minna kuhugi." Viljar Voog , täna, 18:24

LÕPP: Keskealiste peolembide meelispaik Sossi klubi mõnes uues asupaigas enam uksi ei ava. Robin Roots

Sossi klubi eestvedajad teadsid juba poolteist aastat, et varem või hiljem tuleb neil Tartu maanteel uksed sulgeda. Kui aprillis see saatuslik päev saabus, püsis veel lootus, et legendaarne peopaik leiab endale uue kodu. Nüüdseks on lootus kustunud.