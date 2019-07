Juhtkiri | Suvine vaikus enne streigilainet? 

Kas olukord võiks paraneda sügiseks, kui haridusministeerium on valmis õpetajate esindusorganisatsiooniga ühe laua taha istuma, selgub augustis avaldatavast majandusprognoosist. Küll pole põhjust kahelda selles, et poliitikud ei mõista õpetajate palgamuret: lubasid ju kõik praegused valitsuserakonnad valimiste eel, et 2023. aastaks on õpetajate alampalk vähemalt 120% riigi keskmisest. Haridusminister Mailis Reps ütles siinsamaski, et selleks ajaks ei tohiks ühegi hea õpetaja miinimumpalk jääda 2000 eurost allapoole. Eesti õpetajad võivad olla väga väärtustatud sõnades ja kaunite austusavalduste kaudu – kannab ju isegi juubelilaulupeo avakontsert pealkirja „Õpetajale“ –, kuid sooja tundega hinges paraku arveid ei maksa.

Just see võib aga olla üks põhjustest, miks õpetajaamet endiselt ei köida vajalikul tasemel noori ning tahvli ees seisab meil rohkem pensionieelikuid kui üheski teises OECD riigis. Tõsi, õpetajate nõue, et alampalk tõuseks järgmisel aastal 1458 euroni, konkureerib politseinike, päästjate, kultuuritöötajate jt alamakstud riigipalgaliste rahasoovidega. Nendeski valdkondades on töötajate keskmine vanus kohati ületamas kriitilist piiri. Lisaraha nõudmisest pole loobunud ka vastava kokkuleppega narritatud teadlased.