Põlva volikogu soovib kohaliku haigla sünnitusosakonna alles hoida 

Ehkki omanike kinnitusel töötab sünnitusosakond kahjumiga, siis ka finantsilise poole pealt ei suuda Tarmo Tamm mõista, miks peaks Põlva haigla sünnitusosakonna töö lõppema: „Kui eelmisel aastal sündis Põlvas 238 last, siis tänavu liigub sündide arv 250 graafikus ja selline arv toob sünnitusosakonna rahaliselt nulli. Pealegi on meil solidaarne tervishoiusüsteem ja kas sünnitusosakonnad on tõesti ainsad, mis töötavad kahjumiga?“