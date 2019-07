ÕL VIDEO | Tartumaa talumees peab lehma asemel Eesti suurimat madu

Malmi talu peremehel Janoril on käsil jänestele ja partidele uue kodu ehitamine, kuid nende loomade juures ta pikka peatust ei tee. Peremees juhatab meid hoopis talu tagaukse juures asuva ruumika puuri juurde, mis näeb esmapilgul välja nagu oleks see ehtsast loomaaiast pärit. Puuris peesitavad kaks iguaani. Üks neist on väiksem ja roheline ning teine suur ja oranž. Peremees Janor teeb puuriukse julgelt lahti ja võtab loomad kordamööda sülle või õigemini õla peale. „Ai, pikad ja teravad küüned on küll!“ hoiatab ta.