Riigikohus parandab Martin Helmet: me ei seadustanud samasooliste õigust abielluda 

Postimehe saates “Otse Postimehest” (02.07.19) ja Postimehe paberlehes (03.07.19) järeldas rahandusminister Martin Helme ekslikult, et Riigikohus seadustas 21. juuni otsusega samast soost inimeste õiguse sõlmida abielu. Riigikohus ei tegelenud oma otsuses küsimusega, kas samast soost inimesed peaksid Eestis saama sõlmida abielu. Nii on väär ja eksitav väide, et Riigikohus otsustas, et Eestis on ka samast soost inimestel abielu õigus.