Millega tuleks aiamaja ostes arvestada? 

Nende valiku puhul mõtle ka turvalisusele. Seega on hea valik, kui suuremad klaaspinnad on karastatud klaasist. Sellisel juhul on klaas põrutustele hästi vastupidav ja tunduvalt ohutum, kui seda on tavaline klaas. Kui klaas peaks siiski purunema, on see kordades ohutum, kui tavaklaasi purunemine, sest ei teki teravaid lõikeservadega klaasikilde. Selle asemel laguneb klaas hoopis väikesteks ümarateks tükkideks.



Nüüd, kui oled peamised aiamaja ostuga kaasnevad küsimused läbi mõelnud, oled loodetavasti ka rohkem eneses selgusele saanud, millist maja täpsemalt vajad. Rohkema inspiratsiooni saamiseks vaata Evergreen aiamaja valikus pakutavaid aiamaju siit!



PS! Kui sobiv aiamaja on valitud, võiksid kindlasti kaaluda ka professionaalset paigaldusteenust. Jah, on täitsa võimalik ka oma oskustega läbi lüüa, juhendeid lugeda ning YouTube-i videote pealt endale ehitamise ABC selgeks teha, kuid lõpptulemus ei pruugi olla seda väärt. Professionaalselt paigaldatud maja tõstab ka selle vastupidavust ja üldist kvaliteeti.