HARULDANE LOOM: Tai rahva uus lemmik on orvuks jäänud dugong 

Tai rannikuvetes elab hinnanguliselt 200 dugongi ehk merilehma. Need haruldased imetajad kuuluvad meriveiseliste ehk sireeniliste seltsi ning toituvad taimsest materjalist. Huvitaval kombel on soojades rannikuvetes elavad dugongid lähedamalt suguluses elevantide, kui teiste mereimetajatega. Nad elavad tavaliselt koos emaga kuni on 18 kuu vanused. Vaid viiekuuse Mariumi leidsid teadlased aga rannast üksikuna.

Noorele dugongile meeldivad paadid ja kanuud. AP/Scanpix

Kui noor dugongiplika lähedalasuvasse liigikaaslaste elupaika toimetati, ei tahtnud ta teiste merilehmadega suhelda, vaid kinnitas end hoopis kanuude ja paatide külge. Päästerühm järeldas sellest, et tegu on orvuga, kes otsib emafiguuri. Nad hakkasid dugongi piima ning meriheinaga toitma. Marium kaalub 29,5 kg ning on peaaegu sama pikk kui täiskasvanud inimene. Dugongid võivad kasvada kolme meetri pikkuseks, kaaluda kuni 500 kg ning elada 70aastaseks.

„Ta on tähelepanu keskel. Ta on väikelaps, orb ning haruldane. Näljasena paneb ta pöidla suhu ning imeb seda. Kui ta on veidi näljane, siis ühe loiva, kui väga, siis kaks,“ kirjeldas looma Chulalongkorni ülikooli mereloomade meditsiiniüksuse direktor Nantarika Chansue. Teadlane loodab, et Marium suudab alustada iseseisvat elu, kui tema toitmine lõpetatakse. Ta ei usu riski, et dugong inimestest liiga sõltuvaks jääb.

Mariumit toidetakse piimaseguga. AP/Scanpix

Mariumi hooldajad plaanivad ehitada kunstliku loodete basseini, et loomake enam randa ei satuks, nagu talle tihti teha meeldib. Nantarika sõnul pole noor dugong õppinud sügavasse vette sukelduma. Basseinis oleks ta ka mõõna ajal vees. Kummikindast piima joova Mariumi huvides avas Nantarika internetis annetusfondi, kuhu laekus vaid kahe päevaga 1,7 miljonit bahti (ligi 50 000 eurot), misjärel korjandus suleti. Selle summa katab mereeluka hoolitsemise ühe aasta kulud.