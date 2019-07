MURRAME MÜÜTE| Kas juust sobiks grillile? 

Stanislav Moškov

Minul kahjuks kodus aeda ega grilli ei ole, kuid see ei takistanud mind proovimast uut Epiima grilljuustu. Panin grilljuustu vähese oliiviõliga pannile ja tulemus oli megahea. Sõin grilljuustu mustika, rukola ja balsamicoga ning serveerisin ka väikese keedumuna kõrvale. Tulemuseks oli imeline, valgurikas ja üsna tervislik roog, mis sobib ka tööle lõunasöögiks kaasavõtmiseks. Minu meelest ongi grilljuust ideaalne alternatiiv neile, kes pole suured lihasõbrad. Kusjuures juustukera on ka piisavalt suur, et jätkuks suuremale seltskonnale. Piisab mõnest viilust et kõht täis oleks ja ka täis püsiks.