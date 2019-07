Eesti uudised Kalevi staadioni renoveeritakse 900 000 euro eest Siim Randla , täna, 07:18 Jaga: M

Tantsupeo proovid Kalevi Staadionil. Tiit Tamme

Tallinnas Kalevi staadioni esimese etapi renoveerimistöödel on arhitektuurivõistluse võidutöö projekti maksumus ca 900 000 eurot, mille eest staadionile tuleb ligi 10 000 istekohta ja uus aed. Värskendatud on rajakate (97 000 eurot), staadioni ja kalmistu vahele tuleb uus aed. Paigaldatud on uusi toole, tuleb 9908 istekohta. Hanke hind on 576 000 eurot, teatas Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi büroo nõunik Aurika Meimre. Tuleb ka uus välivarustus – pargipingid, prügikastid, jalgrattahoidlad. Kõik need loodeti valmis saada juuniks. Kohale on jõudnud ka spordivarustus. Lepingu maht on 129 000 eurot. Meimre sõnul peaks pärast tantsupidu tööd jätkuma 2020. aasta lõpuni. Siis rajatakse uus administratiivhoone, uus kellatorn, uus mastvalgustus, uus muruväljak staadionile, jooksurajad, kõik kommunikatsioonid väljaku alla, soetatakse juurde võistlusvarustust. Kogu projekti maksumus on 5 900 000 eurot, sõnas Meimre. Lisaks loetletule ehitab Tallinna linn Too