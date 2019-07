VIDEO | Elroni ekspressliinidel rakendub nõudluspõhine hind, teised piletid kallinevad viis protsenti 

"Kui me vaatame, kuidas rongipiletite hinnad on ajaloos tõusnud, siis need vahed on kuskil poolteist kuni kaks aastat. Ma arvan, et sellise vahemikuga ongi mõistlik neid hindu ka korrigeerida. Tervikuna me räägime sellest, et reisijad maksavad rongiliikluse kuludest umbes kolmandiku, seega ei saaks öelda, et reisijad liiga palju maksavad," rääkis Kongo.