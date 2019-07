Eesti uudised NATSIPIIBEL EESTIS: Adolf Hitleri autobiograafia ilmub taas eesti keeles Kalle Valge , täna, 17:40 Jaga: M

Antikvariaat Kalev Lilleorg

Matrix Kirjastus annab järgmisel nädalal välja kurikuulsa diktaator Adolf Hitleri autobiograafia „Minu võitlus” (Mein Kampf) eestikeelse tõlke.Kirjastuse juhatuse liige Mati Nigul ütles, et raamatute esialgne tiraaž on tuhat eksemplari, kuid nõudluse kasvades saab seda kergesti suurendada.Niguli sõnul ei olnud võimalik teksti enne 2015. aastat tõlkes avaldada, kuna alles siis kadus raamatult autoriõigus (mis kehtib 70 aastat pärast autori surma - toim). See reegel on tema sõnul ka teiste autoritega samasugune.Kes vastse tõlke oma riiulitele müüki võiks võtta, ei osanud Nigul täpselt kinnitada, kuid tema sõnul on võimalik, et edasimüüjaks saab Rahva Raamat.