Endine minister Kaia Iva sai töökoha! 

Õhtuleht külastas Iva tema viimasel ministri päeval 29. aprillil. Siis ütles Iva, et tal pole tulevikuplaane. Tegelikult neid tal ikkagi oli: Iva plaanis koduselt puhata, suve pere seltsis veeta ning aiamaal askeldada. „Töö lõppeb ju imekenal ajal,“ ütles Iva toona.

28. juuni sotsiaalminister Tanel Kiige otsusega nimetati erakonda Isamaa kuuluv Kaia Iva kolmeks aastaks AS Hoolekandeteenused nõukogu liikmeks. Nõukogu liikme tasu on 400 eurot kuus.

„Nõukogu tulemusliku töö oluline eeldus on nõukogu liikmed ja nende isikuomadused – kogemus, pühendumus, erialased oskused, järjepidevus, kollegiaalsus, aga ka enesekindlus ja julgus tõsta üles ning arutada olulisi küsimusi,“ selgitas Lepik endise sotsiaalkaitseministri määramist nõukokku. „Kaia Ival on hea ülevaade valdkonnast, selle kitsaskohtadest ning ka riiklikest arengusuundadest. Samuti on tal selleks tööks vajalik teadmiste ja kogemuste pagas.“